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Актобе - Торпедо

12.07.2012, Четверг, 19:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Актобе - Торпедо
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 21:00 Торпедо 1:1 Актобе
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