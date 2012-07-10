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Гревенмахер - Тирана

10.07.2012, Вторник, 19:45 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Гревенмахер - Тирана
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 5 июля, четверг 21:00 Тирана 2:0 Гревенмахер
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