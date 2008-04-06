Шинник - Зенит

|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Шинник
|1:2
|Зенит
|14 тур
|6 августа, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Шинник
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Шинник
|1:2
|Зенит
|14 тур
|6 августа, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Шинник
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|Шинник
|2:1
|Зенит
|7 тур
|18 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Шинник
|27 тур
|26 октября, суббота
|00:00
|Шинник
|1:1
|Зенит
|6 тур
|7 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:1
|Шинник
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рубин
|30
|18
|6
|6
|44:26
|+18
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|16
|8
|6
|53:24
|+29
|56
|3.
|Динамо М
|30
|15
|9
|6
|41:29
|+12
|54
|4.
|Амкар-Пермь
|30
|14
|9
|7
|31:22
|+9
|51
|5.
|Зенит
|30
|12
|12
|6
|59:37
|+22
|48
|6.
|Крылья Советов
|30
|12
|12
|6
|46:28
|+18
|48
|7.
|Локомотив
|30
|13
|8
|9
|37:32
|+5
|47
|8.
|Спартак М
|30
|11
|11
|8
|43:39
|+4
|44
|9.
|Москва
|30
|9
|11
|10
|34:36
|-2
|38
|10.
|Ахмат
|30
|9
|8
|13
|28:42
|-14
|35
|11.
|Сатурн
|30
|7
|12
|11
|26:30
|-4
|33
|12.
|Спартак Нч
|30
|8
|8
|14
|30:39
|-9
|32
|13.
|Томь
|30
|7
|8
|15
|23:39
|-16
|29
|14.
|Химки
|30
|6
|9
|15
|34:54
|-20
|27
|15.
|Шинник
|30
|5
|7
|18
|25:48
|-23
|22
|16.
|Луч
|30
|3
|12
|15
|24:53
|-29
|21