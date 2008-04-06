Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Альмир Каюмов (Москва)
Помощники:
Е. Турбин, А. Монахов (оба – Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Шинник - Зенит

06.04.2008, Воскресенье, 16:30 мск Ярославль, стадион Шинник Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 4 тур Шинник - Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Шинник 1:2 Зенит
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 20:00 Зенит 0:0 Шинник
9 тур
21 мая, суббота 16:00 Шинник 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:1 Зенит
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
16 августа, суббота 00:00 Зенит 1:2 Шинник
10 тур
24 мая, суббота 00:00 Шинник 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Шинник 1:1 Зенит
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Зенит 2:1 Шинник
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 Зенит
Чемпионат России 1998
20 тур
8 августа, суббота 00:00 Шинник 0:0 Зенит
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Зенит 3:0 Шинник
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Шинник 2:0 Зенит
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Шинник
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Шинник 1:1 Зенит
Первый этап, 5 тур
23 апреля, четверг 00:00 Зенит 2:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
...
  • Читайте нас: 