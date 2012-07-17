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Шэмрок Роверс - Экранас

17.07.2012, Вторник, 23:00 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Шэмрок Роверс - Экранас
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