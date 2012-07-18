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БАТЭ - Вардар

18.07.2012, Среда, 20:00 мск Борисов, стадион Городской Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч БАТЭ - Вардар
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 4 1 1 15:7 +8 13
2. Валенсия 6 4 1 1 12:5 +7 13
3. БАТЭ 6 2 0 4 9:15 -6 6
4. Лилль 6 1 0 5 4:13 -9 3
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