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Жилина - Хапоэль Ирони

17.07.2012, Вторник, 21:30 мск Жилина, стадион Под Дубном Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Жилина - Хапоэль Ирони
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