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Б36 Торсхавн - Линфилд

10.07.2012, Вторник, 21:00 мск Торсхавн, стадион Гундадалюр Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Б36 Торсхавн - Линфилд
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2012/2013)
1 раунд
первый матч		 3 июля, вторник 22:45 Линфилд 0:0 Б36 Торсхавн
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