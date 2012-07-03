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Линфилд - Б36 Торсхавн

03.07.2012, Вторник, 22:45 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Линфилд - Б36 Торсхавн
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