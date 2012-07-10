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Луситанс - Валлетта

10.07.2012, Вторник, 21:30 мск Андорр-ла-Велья, стадион Комуналь Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Луситанс - Валлетта
Первый матч: 0 - 8
Лига чемпионов (2012/2013)
1 раунд
первый матч		 3 июля, вторник 21:30 Валлетта 8:0 Луситанс
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