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Валлетта - Луситанс

03.07.2012, Вторник, 21:30 мск Коррадино, стадион Хайбернианс Граунд Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Валлетта - Луситанс
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