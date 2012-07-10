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Тре Пенне - Дюделанж

10.07.2012, Вторник, 22:30 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Тре Пенне - Дюделанж
Первый матч: 0 - 7
Лига чемпионов (2012/2013)
1 раунд
первый матч		 3 июля, вторник 20:30 Дюделанж 7:0 Тре Пенне
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