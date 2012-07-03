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Дюделанж - Тре Пенне

03.07.2012, Вторник, 20:30 мск Дюделанж, стадион Йос Носбаум Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Дюделанж - Тре Пенне
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