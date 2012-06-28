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Судьи
Главный судья:
Стефан Ланнуа (Булонь-сюр-Мер)
Помощники:
Фредерик Кано, Микаэль Аннонье
Дополнительные помощники:
Фреди Фотрель, Рудди Буке
Резервный судья:
Ховард Уэбб (Англия)

Германия - Италия

28.06.2012, Четверг, 22:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Трансляция: "Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая) Чемпионат Европы, 1/2 финала Германия - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:45 Германия 1:1 Италия
Чемпионат мира 2006
1/2 финала
4 июля, вторник 23:00 Германия 0:2 Италия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 3 0 0 5:2 +3 9
2. Португалия 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Дания 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Нидерланды 3 0 0 3 2:5 -3 0
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