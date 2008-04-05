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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
В. Семенов (Гатчина), А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Р. Ходеев (Воронеж)

Сатурн - Локомотив

05.04.2008, Суббота, 16:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая) Россия. Премьер-лига, 4 тур Сатурн - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 14:00 Локомотив 0:2 Сатурн
8 тур
5 мая, суббота 16:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Локомотив 0:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Сатурн
13 тур
26 июня, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Сатурн
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 2:1 Локомотив
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Сатурн
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Локомотив 1:1 Сатурн
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Сатурн
9 тур
17 мая, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Сатурн 1:1 Локомотив
4 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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