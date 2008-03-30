Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Захаров (Москва)
Помощники:
Новокшонов М. (Ижевск), Французов С. (Москва)
Делегат:
Рощин С.Г. (Кисловодск)

Зенит - Рубин

30.03.2008, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 17:55 (прямая) Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
...
  • Читайте нас: 