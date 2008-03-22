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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
О. Целовальников (Астрахань), О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)

Шинник - Локомотив

22.03.2008, Суббота, 16:30 мск Ярославль, стадион Шинник Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 2 тур Шинник - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Шинник
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Шинник 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Шинник
11 тур
11 июня, суббота 16:00 Шинник 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Шинник 0:2 Локомотив
1 тур
15 марта, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
16 октября, четверг 00:00 Локомотив 6:1 Шинник
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Шинник 0:0 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Шинник
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:4 Локомотив
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Шинник
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Шинник
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Шинник 0:1 Локомотив
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Шинник 2:1 Локомотив
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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