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Нюрнберг - Бенфика

21.02.2008, Четверг, 23:00 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Нюрнберг - Бенфика
Первый матч: 0 - 1
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 14 февраля, четверг 23:45 Бенфика 1:0 Нюрнберг
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