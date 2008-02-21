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Атлетико - Болтон

21.02.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Атлетико - Болтон
Первый матч: 0 - 1
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 14 февраля, четверг 23:00 Болтон 1:0 Атлетико
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