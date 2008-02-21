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Фиорентина - Русенборг

21.02.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Фиорентина - Русенборг
Первый матч: 1 - 0
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 14 февраля, четверг 22:45 Русенборг 0:1 Фиорентина
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