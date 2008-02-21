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Базель - Спортинг

21.02.2008, Четверг, 23:00 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Базель - Спортинг
Первый матч: 0 - 2
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 23:45 Спортинг 2:0 Базель
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