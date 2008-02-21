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Спартак - Марсель

21.02.2008, Четверг, 19:30 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "Спорт" 19:00 Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Спартак - Марсель
Первый матч: 0 - 3
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 22:45 Марсель 3:0 Спартак
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