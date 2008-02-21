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Эвертон - Бранн

21.02.2008, Четверг, 23:00 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Эвертон - Бранн
Первый матч: 2 - 0
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 22:00 Бранн 0:2 Эвертон
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