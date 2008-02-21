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Байер - Галатасарай

21.02.2008, Четверг, 19:00 мск Трансляция: "Спорт" 00:55 Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Байер - Галатасарай
Первый матч: 0 - 0
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 20:45 Галатасарай 0:0 Байер
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