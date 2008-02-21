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Судьи
Главный судья:
Штефан Месснер (Австрия)
Помощники:
К.Штрассер, Т.Обвюрцер (оба - Австрия)

Вильярреал - Зенит

21.02.2008, Четверг, 22:45 мск Трансляция: "Спорт" 22:40 Кубок УЕФА, 1/16 финала , ответный матч Вильярреал - Зенит
Первый матч: 0 - 1
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/16 финала
первый матч		 13 февраля, среда 20:00 Зенит 1:0 Вильярреал
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