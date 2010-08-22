Коламбус - Колорадо

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|6 июня, воскресенье
|00:00
|Колорадо
|1:0
|Коламбус
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|18
|5
|7
|44:26
|+18
|59
|2.
|Реал Солт-Лейк
|30
|15
|11
|4
|45:20
|+25
|56
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|15
|6
|9
|38:29
|+9
|51
|4.
|Даллас
|30
|12
|14
|4
|42:28
|+14
|50
|5.
|Коламбус
|30
|14
|8
|8
|40:34
|+6
|50
|6.
|Сиэтл
|30
|14
|6
|10
|39:35
|+4
|48
|7.
|Колорадо
|30
|12
|10
|8
|44:32
|+12
|46
|8.
|Сан-Хосе
|30
|13
|7
|10
|34:33
|+1
|46
|9.
|Cпортинг КС
|30
|11
|6
|13
|36:35
|+1
|39
|10.
|Чикаго Файр
|30
|9
|9
|12
|37:38
|-1
|36
|11.
|Торонто
|30
|9
|8
|13
|33:41
|-8
|35
|12.
|Динамо Хью
|30
|9
|6
|15
|40:49
|-9
|33
|13.
|Нью-Инглэнд
|30
|9
|5
|16
|32:50
|-18
|32
|14.
|Филадельфия
|30
|8
|7
|15
|35:49
|-14
|31
|15.
|30
|8
|4
|18
|31:45
|-14
|28
|16.
|Ди Си Юнайтед
|30
|6
|4
|20
|21:47
|-26
|22