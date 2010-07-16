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Ди Си Юнайтед - Сиэтл

16.07.2010, Пятница, 00:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Сиэтл
США. МЛС 2010

11 июня, пятница 00:00 Сиэтл 2:3 Ди Си Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес Гэлакси 30 18 5 7 44:26 +18 59
2. Реал Солт-Лейк 30 15 11 4 45:20 +25 56
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 15 6 9 38:29 +9 51
4. Даллас 30 12 14 4 42:28 +14 50
5. Коламбус 30 14 8 8 40:34 +6 50
6. Сиэтл 30 14 6 10 39:35 +4 48
7. Колорадо 30 12 10 8 44:32 +12 46
8. Сан-Хосе 30 13 7 10 34:33 +1 46
9. Cпортинг КС 30 11 6 13 36:35 +1 39
10. Чикаго Файр 30 9 9 12 37:38 -1 36
11. Торонто 30 9 8 13 33:41 -8 35
12. Динамо Хью 30 9 6 15 40:49 -9 33
13. Нью-Инглэнд 30 9 5 16 32:50 -18 32
14. Филадельфия 30 8 7 15 35:49 -14 31
15. 30 8 4 18 31:45 -14 28
16. Ди Си Юнайтед 30 6 4 20 21:47 -26 22
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