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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)
Помощники:
Бертину Миранда, Рикарду Сантуш
Дополнительные помощники:
Жорж Соуза, Дуарте Гомеш
Резервный судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)

Англия - Италия

24.06.2012, Воскресенье, 22:45 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: "Первый канал" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая) Чемпионат Европы, 1/4 финала Англия - Италия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Франция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Украина 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Швеция 3 1 0 2 5:5 0 3
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