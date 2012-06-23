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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Испания - Франция

23.06.2012, Суббота, 22:45 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Трансляция: "Россия 1" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая) Чемпионат Европы, 1/4 финала Испания - Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 23:00 Франция 0:2 Испания
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 февраля, среда 23:00 Испания 1:0 Франция
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
27 июня, вторник 23:00 Испания 1:3 Франция
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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