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Камерун - Египет

10.02.2008, Воскресенье, 20:00 мск Аккра, стадион Охене Джан Стэйдиум Кубок Африканских Наций Камерун - Египет
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник 20:00 Египет 4:2 Камерун
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