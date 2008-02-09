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Гана - Кот-д'Ивуар

09.02.2008, Суббота, 20:00 мск Кумаси, стадион Баба Яра Стэдиум Кубок Африканских Наций Гана - Кот-д'Ивуар
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