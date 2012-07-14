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Сталь - Титан

14.07.2012, Суббота, 20:00 мск Алчевск, стадион Сталь Украина. Первая лига, 1 тур Сталь - Титан
Украина. Первая лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Титан 2:1 Сталь
8 тур
31 августа, среда 19:00 Сталь 2:2 Титан
Украина. Первая лига (2010/2011)
22 тур
26 марта, суббота 16:00 Сталь 0:0 Титан
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Титан 2:1 Сталь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. 34 22 8 4 74:22 +52 74
2. Сталь А 34 20 6 8 58:35 +23 66
3. Александрия 34 17 9 8 51:35 +16 60
4. Буковина 34 16 10 8 49:33 +16 58
5. Николаев 34 16 9 9 47:41 +6 54
6. Нафтовик-Укрнафта 34 15 9 10 40:33 +7 54
7. 34 15 8 11 38:23 +15 53
8. Звезда К 34 14 10 10 49:37 +12 52
9. ФК Сумы 34 14 8 12 32:35 -3 50
10. Олимпик Дн 34 15 4 15 37:37 0 49
11. Гелиос 34 12 13 9 34:19 +15 49
12. Титан 34 13 9 12 46:38 +8 48
13. Полтава 34 11 12 11 38:35 +3 45
14. Крымтеплица 34 9 8 17 33:45 -12 35
15. 34 8 6 20 34:55 -21 30
16. 34 7 3 24 24:63 -39 24
17. 34 5 7 22 19:67 -48 22
18. Арсенал БЦ 34 5 5 24 26:76 -50 20
* - Николаев: снято 3
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