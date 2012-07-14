Николаев - Гелиос

|29 тур
|3 мая, четверг
|18:00
|Гелиос
|4:2
|Николаев
|12 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Николаев
|2:0
|Гелиос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|34
|22
|8
|4
|74:22
|+52
|74
|2.
|Сталь А
|34
|20
|6
|8
|58:35
|+23
|66
|3.
|Александрия
|34
|17
|9
|8
|51:35
|+16
|60
|4.
|Буковина
|34
|16
|10
|8
|49:33
|+16
|58
|5.
|Николаев
|34
|16
|9
|9
|47:41
|+6
|54
|6.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|15
|9
|10
|40:33
|+7
|54
|7.
|34
|15
|8
|11
|38:23
|+15
|53
|8.
|Звезда К
|34
|14
|10
|10
|49:37
|+12
|52
|9.
|ФК Сумы
|34
|14
|8
|12
|32:35
|-3
|50
|10.
|Олимпик Дн
|34
|15
|4
|15
|37:37
|0
|49
|11.
|Гелиос
|34
|12
|13
|9
|34:19
|+15
|49
|12.
|Титан
|34
|13
|9
|12
|46:38
|+8
|48
|13.
|Полтава
|34
|11
|12
|11
|38:35
|+3
|45
|14.
|Крымтеплица
|34
|9
|8
|17
|33:45
|-12
|35
|15.
|34
|8
|6
|20
|34:55
|-21
|30
|16.
|34
|7
|3
|24
|24:63
|-39
|24
|17.
|34
|5
|7
|22
|19:67
|-48
|22
|18.
|Арсенал БЦ
|34
|5
|5
|24
|26:76
|-50
|20
|* - Николаев: снято 3