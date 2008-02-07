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Кот-д'Ивуар - Египет

07.02.2008, Четверг, 23:30 мск Кумаси, стадион Баба Яра Стэдиум Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Кот-д'Ивуар - Египет
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