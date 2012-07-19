Сан-Хосе - Даллас

|Регулярный чемпионат,
|8 июля, воскресенье
|05:00
|Даллас
|0:0
|Сан-Хосе
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сан-Хосе
|34
|19
|9
|6
|72:43
|+29
|66
|2.
|Реал Солт-Лейк
|34
|17
|6
|11
|46:35
|+11
|57
|3.
|Сиэтл
|34
|15
|11
|8
|51:33
|+18
|56
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|16
|6
|12
|59:47
|+12
|54
|5.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|11
|10
|13
|35:41
|-6
|43
|6.
|Даллас
|34
|9
|12
|13
|42:47
|-5
|39
|7.
|Колорадо
|34
|11
|4
|19
|44:50
|-6
|37
|8.
|Портленд
|34
|8
|10
|16
|34:56
|-22
|34
|9.
|34
|7
|9
|18
|24:58
|-34
|30