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Хьюстон - Филадельфия Юнион

01.07.2012, Воскресенье, 04:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 4 ноября, пятница 00:00 Хьюстон 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон

20 марта, воскресенье 03:30 Хьюстон 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

2 октября, суббота 23:55 Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон

30 мая, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:3 Филадельфия Юнион
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Cпортинг КС 34 18 9 7 42:27 +15 63
2. Ди Си Юнайтед 34 17 7 10 53:43 +10 58
3. Нью-Йорк Ред Буллз 34 16 9 9 57:46 +11 57
4. Чикаго Файр 34 17 6 11 46:41 +5 57
5. Динамо Хью 34 14 11 9 48:41 +7 53
6. Коламбус 34 15 7 12 44:44 0 52
7. Монреаль Импакт 34 12 6 16 45:51 -6 42
8. Филадельфия 34 10 6 18 37:45 -8 36
9. Нью-Инглэнд 34 9 8 17 39:44 -5 35
10. Торонто 34 5 8 21 36:62 -26 23
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