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Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

21.06.2012, Четверг, 05:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
11 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

2 октября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

27 марта, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

10 июня, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сан-Хосе 34 19 9 6 72:43 +29 66
2. Реал Солт-Лейк 34 17 6 11 46:35 +11 57
3. Сиэтл 34 15 11 8 51:33 +18 56
4. Лос-Анджелес Гэлакси 34 16 6 12 59:47 +12 54
5. Ванкувер Уайткепс 34 11 10 13 35:41 -6 43
6. Даллас 34 9 12 13 42:47 -5 39
7. Колорадо 34 11 4 19 44:50 -6 37
8. Портленд 34 8 10 16 34:56 -22 34
9. 34 7 9 18 24:58 -34 30
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