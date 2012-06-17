Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус

|
|16 октября, воскресенье
|00:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|Коламбус
|
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|16 октября, воскресенье
|00:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|Коламбус
|
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|26 сентября, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2
|Коламбус
|
|9 мая, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Cпортинг КС
|34
|18
|9
|7
|42:27
|+15
|63
|2.
|Ди Си Юнайтед
|34
|17
|7
|10
|53:43
|+10
|58
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|16
|9
|9
|57:46
|+11
|57
|4.
|Чикаго Файр
|34
|17
|6
|11
|46:41
|+5
|57
|5.
|Динамо Хью
|34
|14
|11
|9
|48:41
|+7
|53
|6.
|Коламбус
|34
|15
|7
|12
|44:44
|0
|52
|7.
|Монреаль Импакт
|34
|12
|6
|16
|45:51
|-6
|42
|8.
|Филадельфия
|34
|10
|6
|18
|37:45
|-8
|36
|9.
|Нью-Инглэнд
|34
|9
|8
|17
|39:44
|-5
|35
|10.
|Торонто
|34
|5
|8
|21
|36:62
|-26
|23