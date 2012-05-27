Введите ваш ник на сайте

Коламбус - Чикаго Файр

27.05.2012, Воскресенье, 00:00 мск Коламбус, стадион Коламбус Крю Стэдиум США. МЛС Коламбус - Чикаго Файр
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 3:2 Коламбус

12 июня, воскресенье 00:00 Коламбус 0:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

9 октября, суббота 05:00 Чикаго Файр 2:0 Коламбус

4 июля, воскресенье 00:00 Коламбус 2:1 Чикаго Файр
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Cпортинг КС 34 18 9 7 42:27 +15 63
2. Ди Си Юнайтед 34 17 7 10 53:43 +10 58
3. Нью-Йорк Ред Буллз 34 16 9 9 57:46 +11 57
4. Чикаго Файр 34 17 6 11 46:41 +5 57
5. Динамо Хью 34 14 11 9 48:41 +7 53
6. Коламбус 34 15 7 12 44:44 0 52
7. Монреаль Импакт 34 12 6 16 45:51 -6 42
8. Филадельфия 34 10 6 18 37:45 -8 36
9. Нью-Инглэнд 34 9 8 17 39:44 -5 35
10. Торонто 34 5 8 21 36:62 -26 23
...
  • Читайте нас: 