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Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк

10.05.2012, Четверг, 00:00 мск Бриджвью, Иллинойс, стадион Тойота Парк США. МЛС Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

29 сентября, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр

23 июня, четверг 00:00 Чикаго Файр 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

18 сентября, суббота 23:55 Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр

9 июля, пятница 00:00 Чикаго Файр 0:1 Реал Солт-Лейк
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Cпортинг КС 34 18 9 7 42:27 +15 63
2. Ди Си Юнайтед 34 17 7 10 53:43 +10 58
3. Нью-Йорк Ред Буллз 34 16 9 9 57:46 +11 57
4. Чикаго Файр 34 17 6 11 46:41 +5 57
5. Динамо Хью 34 14 11 9 48:41 +7 53
6. Коламбус 34 15 7 12 44:44 0 52
7. Монреаль Импакт 34 12 6 16 45:51 -6 42
8. Филадельфия 34 10 6 18 37:45 -8 36
9. Нью-Инглэнд 34 9 8 17 39:44 -5 35
10. Торонто 34 5 8 21 36:62 -26 23
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