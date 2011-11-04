Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз

|1/4 финала
первый матч
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1/4 финала
первый матч
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|5 октября, среда
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|8 мая, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
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|25 сентября, суббота
|07:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
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|15 августа, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Лос-Анджелес Гэлакси