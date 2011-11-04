Введите ваш ник на сайте

Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз

04.11.2011, Пятница, 00:00 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС, 1/4 финала , ответный матч Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз
Первый матч: 1 - 0
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 октября, среда 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

8 мая, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

25 сентября, суббота 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

15 августа, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
...
  • Читайте нас: 