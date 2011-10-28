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Колорадо - Коламбус

28.10.2011, Пятница, 00:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС, 1 раунд Колорадо - Коламбус
США. МЛС 2011

6 августа, суббота 00:00 Колорадо 2:0 Коламбус

27 июня, понедельник 00:00 Коламбус 4:1 Колорадо
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 6 ноября, суббота 23:00 Коламбус 2:1 Колорадо
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 29 октября, пятница 00:00 Колорадо 1:0 Коламбус
США. МЛС 2010

22 августа, воскресенье 00:00 Коламбус 3:1 Колорадо

6 июня, воскресенье 00:00 Колорадо 1:0 Коламбус
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