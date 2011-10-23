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Сан-Хосе - Даллас

23.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Сан-Хосе, стадион Бак Шоу США. МЛС Сан-Хосе - Даллас
США. МЛС 2011

27 марта, воскресенье 05:00 Даллас 0:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2010

12 сентября, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:0 Даллас

6 июня, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Сан-Хосе
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