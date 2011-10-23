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Реал Солт-Лейк - Портленд

23.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Портленд
США. МЛС 2011

1 мая, воскресенье 00:00 Портленд 1:0 Реал Солт-Лейк
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