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Ванкувер Уайткепс - Колорадо

23.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Колорадо
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Колорадо 2:1 Ванкувер Уайткепс
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