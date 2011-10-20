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Ди Си Юнайтед - Портленд

20.10.2011, Четверг, 00:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Портленд
США. МЛС 2011

30 мая, понедельник 00:00 Портленд 2:3 Ди Си Юнайтед
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