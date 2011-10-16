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Сиэтл - Сан-Хосе

16.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Сан-Хосе
США. МЛС 2011

3 апреля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 2:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

1 августа, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:1 Сиэтл

23 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Сан-Хосе
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