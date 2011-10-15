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Портленд - Хьюстон

15.10.2011, Суббота, 00:00 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Хьюстон
США. МЛС 2011

15 августа, понедельник 00:00 Хьюстон 2:1 Портленд
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