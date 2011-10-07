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Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк

07.10.2011, Пятница, 00:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

5 июня, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткепс
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