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Колорадо - Даллас

02.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Коммерс-Сити, Колорадо, стадион Спортинг Гуудс Парк США. МЛС Колорадо - Даллас
США. МЛС 2011

9 апреля, суббота 05:00 Даллас 3:0 Колорадо
США. МЛС 2010
финал, Финал
22 ноября, понедельник 00:00 Даллас 1:2 Колорадо

10 октября, воскресенье 02:00 Даллас 2:2 Колорадо

1 августа, воскресенье 00:05 Колорадо 1:1 Даллас
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