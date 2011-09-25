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Ванкувер Уайткепс - Сиэтл

25.09.2011, Воскресенье, 00:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
США. МЛС 2011

12 июня, воскресенье 00:00 Сиэтл 2:2 Ванкувер Уайткепс
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